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    Матіос ﻿розповів про «єдиний центр», який збере силовиків

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    Анатолій Матіос відповів на запитання про політичні амбіції - Матіос ﻿розповів про «єдиний центр», який збере силовиків
    Анатолій Матіос відповів на запитання про політичні амбіції
    Фото: Главком

    Матіос зазначив, що не хоче йти в політику

    Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос не хоче йти в політику.

    Про це Матіос заявив на телеканалі ZIK.

    Відповідаючи на питання ведучої, чи не хоче Матіос взяти приклад із своєї сестри і стати народним депутатом, Головний військовий прокурор зазначив, що Марія Матіос є обличчям української нації, але точно не є уособленням українського парламенту, а особисто він є військовою людиною, яка не зраджуватиме своїх принципів.

    «І я точно не хочу в політику, бо я військовий. Я людина в пагонах, яка точно знає, що є три питання для президента – це війна, корупція і економіка. Не вирішивши дві перші проблеми, третього не буде. А депутатом я не хочу бути. Я лиш хочу, щоб ці депутати, наступні, зрозуміле одне: руки держави повинні мати пальці. Правоохоронні органи і силовий блок – це і є пальці держави. А обрубані, розбалансовані, або відсутні – це види млинів. Це коли махаєш, але немає вітру»,– зауважив Матіос.

    Разом з тим він підкреслив, що сьогодні в Україні має бути створений «єдиний центр», який збере силовиків і скаже, що кожен із них має виконувати свої повноваження.

    «А у нашій державі зараз не залишилося кому це зробити. Тому очікування, яке не буде виправдане, закінчиться тим, що будуть битися у Верховній Раді»,– застеріг Головний військовий прокурор.

    економіка депутати війна політика прокурор Анатолій Матіос корупція
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