Матіос розповів про «тарифи» в департаменті спецрозслідувань ГПУ – від 20 до $100 тисяч



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Головний військовий прокурор Анатолій Матіос Фото: Главком

Матіос заявив, що департаменті спецрозслідувань ГПУ продаються довідки про план подальшого розслідування

За свідченнями співробітників, у департаменті спецрозслідувань ГПУ суми викупних за здобуті докази чи плану розслідування складали від 20 до 100 тисяч доларів.

Про це на телеканалі ZIK розповів Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

На зауваження ведучої про те, що адвокат «Небесної Сотні» розповів, що справи, пов’язані з Майданом, продаються, Матіос сказав, що не є відповідальним за те, що відбувається у системі Генеральної прокуратури і зокрема в департаменті спецрозслідувань. Але він також може дещо розказати.

«Після того, як я почав очолювати Головну військову прокуратуру, я зберігав контакти з процесуальними керівниками, зі слідчими, які розслідували справу Майдану. Там було досить багато потужних, скромних і високофахових людей, які в силу суцільного кислотного оточення інших членів групи втрачали здоров’я, не маючи можливості пробити стіну нерозуміння. Ці люди говорили, що в різні періоди часу тільки за надання довідки про план подальшого розслідування або про здобуті докази після проведення слідчих дій суми викупних за них складали від 20 до 100 тисяч доларів. Це стосувалося кожного окремого провадження, яке розслідувалося в Головному слідчому управлінні, саме в департаменті спецрозслідувань», – зазначив Матіос.

За його словами, він не розслідує цієї справи і тому не хоче кидати тінь на жодного слідчого чи прокурора, які там були чи є, але водночас не може не вірити крикові окремих співробітників прокуратури.

«Вони говорили, що їм видається дивним, що вже через два дні, як вони писали план, їх чекали адвокати, яких вони навіть не викликали на слідчу дію. Вони знали те, що могли знати тільки три особи. Багато метаморфоз, саме в ті часи я зрозумів, що вірити і планувати можна тільки з людьми, яких можна полічити на пальцях. Чим більше долучено людей, тим більше загроз отримати розголошення інформації», – додав Головний військовий прокурор.