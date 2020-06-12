МАУ оприлюднила правила для пасажирів після відновлення польотів



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Пасажирам радять перед поїздкою ознайомитися з вимогами держави прибуття та умовами перетину кордону

Відтепер до терміналу аеропорту пускатимуть лише пасажирів, співробітників аеропорту та членів екіпажу

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) оприлюднила правила для пасажирів, яких вони матимуть дотримуватися під час польотів на літаках авіакомпанії після відновлення польотів з 15 червня 2020 року.

Зокрема, пасажирів попередили, що вони повинні будуть самостійно забезпечити наявність захисних масок у необхідній кількості та обов'язкове їх носіння під час усієї подорожі (в аеропорту і на борту літака), зауваживши, що маску слід носити так, щоб вона повністю прикривала рот та ніс.

Під час посадки пасажирам рекомендують самостійно здійснювати реєстрацію онлайн та користуватися кіосками самостійної реєстрації багажу для запобігання скупченості пасажирів у зоні реєстрації. Крім того, з метою запобігання скупченості пасажирів доступ до терміналу аеропорту супроводжуючим буде тимчасово обмежено. Доступ туди матимуть виключно пасажири, персонал авіакомпаній та персонал аеропорту, а також особи, що супроводжують особливі категорії пасажирів (діти, пасажири з обмеженою рухливістю тощо).

Також пасажирам радять перед поїздкою ознайомитися з вимогами держави прибуття та умовами перетину кордону, необхідністю проходження обсервації/самоізоляції, вимогами щодо наявності медичної страховки або довідки про негативний тест на Covid-19.

Будуть і певні зміни щодо розрахунків за товари та послуги в аеропорту та на борту літака - вони здійснюватимуться виключно безконтактно банківськими картками.

Для харчування на борту використовуватимуться виключно продукти в закритій індивідуальній упаковці виробника.

Напої подаватимуться виключно в одноразовому та індивідуально упакованому посуді. Вода надається в індивідуальній тарі. Роздача напоїв наливом не здійснюється, окрім тих, що потребують гарячої води (чай, кава).

Усі продукти та напої пасажир розпаковує самостійно.

Журналів та іншої друкованої преси на борту літака не буде. Детальніше з новими правилами на літаках МАУ можна ознайомитися на сайті авіакомпанії.

Зазначимо, з 15 червня МАУ планує здійнювати рейси з Києва до Львова, Одеси, Дніпра і Харкова з частотою чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Рейси з Києва в Херсон та Івано-Франківськ повинні початися з 19 червня і будуть виконуватися по п'ятницях і неділях.

Як повідомлялось, з 15 червня Україна відкриває пункти пропуску в міжнародних аеропортах.

Нагадаємо, через зростання захворюваності введуть новий режим перетину пунктів пропуску, але дозволять туристичні групи до 50 осіб.

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Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.