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    Економіка та фінанси

    МАУ відновлює регулярне авіасполучення між Києвом та Одесою

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    У МАУ просять&nbsp;пам&rsquo;ятати про необхідність дотримуватися правил карантину, подбати про засоби індивідуального захисту &ndash; маски - МАУ відновлює регулярне авіасполучення між Києвом та Одесою
    У МАУ просять пам’ятати про необхідність дотримуватися правил карантину, подбати про засоби індивідуального захисту – маски

    Виліт з Києва у п’ятницю та суботу, 5 та 6 червня, а повернення з Одеси до Києва 8 та 9 червня

    Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» з 5 червня відновить регулярні рейси Київ – Одеса – Київ. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зазначається, що авіакомпанія МАУ виконає рейси до Одеси, які вилетять з Києва у п’ятницю та суботу, 5 та 6 червня, а повернуть відпочивальників з Одеси до Києва, відповідно, у понеділок та вівторок, 8 та 9 червня.

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    У МАУ просять пам’ятати про необхідність дотримуватися правил карантину, подбати про засоби індивідуального захисту – маски, та необхідність дотримуватися соціальної дистанції в аеропорту.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів з 5 червня послабив карантин: дозволив роботу закладів громадського харчування, проведення релігійних заходів, а також скасував вимогу щодо дотримання режиму самоізоляції для осіб віком від 60 років.

    Як повідомлялося, Україна з 5 червня відновлює внутрішнє авіасполучення.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

    Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

    З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

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