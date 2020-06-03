МАУ відновлює регулярне авіасполучення між Києвом та Одесою



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У МАУ просять пам’ятати про необхідність дотримуватися правил карантину, подбати про засоби індивідуального захисту – маски

Виліт з Києва у п’ятницю та суботу, 5 та 6 червня, а повернення з Одеси до Києва 8 та 9 червня

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» з 5 червня відновить регулярні рейси Київ – Одеса – Київ. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що авіакомпанія МАУ виконає рейси до Одеси, які вилетять з Києва у п’ятницю та суботу, 5 та 6 червня, а повернуть відпочивальників з Одеси до Києва, відповідно, у понеділок та вівторок, 8 та 9 червня.

У МАУ просять пам’ятати про необхідність дотримуватися правил карантину, подбати про засоби індивідуального захисту – маски, та необхідність дотримуватися соціальної дистанції в аеропорту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 5 червня послабив карантин: дозволив роботу закладів громадського харчування, проведення релігійних заходів, а також скасував вимогу щодо дотримання режиму самоізоляції для осіб віком від 60 років.

Як повідомлялося, Україна з 5 червня відновлює внутрішнє авіасполучення.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

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