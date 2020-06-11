Новий розклад МАУ: куди авіакомпанія полетить у червні



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Влада може обмежити роботу аеропортів у регіонах з несприятливою епідеміологічною обстановкою

Зазначається, авіакомпанія може змінювати графік з комерційних та інших причин

Після першого пробного рейсу з аеропорту «Бориспіль» до Одеси 5 червня МАУ планує відновити інші внутрішні маршрути на наступному тижні. Про це свідчить оновлений графік авіаперевізника на червень.

Авіакомпанія задекларувала польоти з 15 червня з Києва до Львова, Одеси, Дніпра і Харкова з частотою чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

Рейси з Києва до Херсона і Івано-Франківська повинні початися з 19 червня і будуть виконуватися по п'ятницях і неділях.

Мінімальна ціна авіаквитка починається від 800 грн в один бік з урахуванням перевезення 7 кг ручної поклажі на маршрутах з Києва до Львова, Одеси, Дніпра і Харкова, від 1100 грн - на лінії Київ – Івано-Франківськ та від 1300 грн – на лінії Київ – Херсон.

Пасажирам слід мати на увазі, що авіакомпанія може змінювати графік з комерційних та інших причин. Наприклад, спочатку рейси анонсувалися з 12 червня, проте польотна програма була перенесена на 15 червня.

Крім цього, влада може обмежити роботу аеропортів у регіонах з несприятливою епідеміологічною обстановкою.

За даними Міністерства охорони здоров'я України на 11 червня, рівень інцидентності Covid-19 перевищено в Київській області, де розташований аеропорт Бориспіль, і Львівської області з аеропортом Львів.

До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є рекордним добовим приростом кількості хворих. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Нагадаємо, станом на ранок 11 червня у Києві підтверджено 33671 випадок Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 91 особу. Загалом із початку епідемії померли 84 особи, за добу - 4.