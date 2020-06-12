Кабмін змінює правила перетину кордону



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Уряд дозволяє екскурсійне обслуговування груп - не більш як 50 осіб з метою забезпечення внутрішнього туризму

Коли ми планували послаблення, то розуміли, що після пом'якшення захворюваність дещо зросте, але не так, що другий день поспіль б'ємо рекорди, зазначив Степанов

Через зростання захворюваності введуть новий режим перетину пунктів пропуску, але дозволять туристичні групи до 50 осіб.

Про це на засіданні Кабміну в п'ятницю, 12 червня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«З одного боку... ті зміни які ми пропонуємо, ми пропонуємо інший пропускний режим через КПВВ. З іншого боку, ми дозволяємо екскурсійне обслуговування груп - не більш як 50 осіб з метою забезпечення внутрішнього туризму», - додав Степанов.

«Я просив би деякі речі доопрацювати, щоб закінчити, в тому числі епідрозслідування щодо ситуації. Коли ми планували послаблення, то розуміли, що після пом'якшення захворюваність дещо зросте, але не так, що другий день поспіль б'ємо рекорди», - додав він.

Як повідомлялось, в Україні збільшилась кількість регіонів, де не можна послаблювати карантин.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.



