Земельна реформа: які зміни чекають українців

Моніторинг ринку дозволить виявляти проблеми у сфері земельних відносин на рівні як районів та областей

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру розробляє систему моніторингу земельних відносин, необхідну для своєчасного запуску ринку землі. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, в системі будуть відображатися дані Державного земельного кадастру та реєстру прав на нерухоме майно, транзакції із земельними ділянками, податки на землю, судові спори та дані про приватизацію.

Також система показуватиме діапазон коливання цін на землю (від мінімальної до максимальної), місце розташування земельних ділянок, інформацію про власників, загальна площа земельних наділів яких перевищує 100 га тощо.

«Ця інформація є необхідним фундаментом для розробки обґрунтованої державної політики у сфері земельних відносин. Разом з тим загальна доступність таких даних є основою прозорості земельної сфери», – підкреслив в.о. голови Держгеокадастру Сергій Завадський.

У відомстві зазначили, що моніторинг дозволить аналізувати, виявляти тенденції та проблеми у сфері земельних відносин на рівні як районів та областей, так і країни в цілому.

Тим часом, Мінагрополітики пропонує застосувати механізм санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО) до «земельних махінаторів». Крім того, людей, які скористались правом безоплатної приватизації землі, пропонується обкласти новим податком. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час форуму «Україна 30. Земля».