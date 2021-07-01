Медична голка в шашлику. На Полтавщині купили небезпечне м'ясо (фото)

Яким чином голка потрапила до шашлику, так і залишилось загадкою

В магазині припустили, що голка могла потрапити в тіло тварини при вакцинації

У місті Кременчук Полтавської області місцева жителька купила в супермаркеті свинину на шашлик і виявила там уламок від медичної голки. Про це повідомили в Instagram h.kremenchug.

«Як прекрасно проведений вихідний зі смачним шашликом міг би бути зіпсований походом до лікаря. У купленому ошийку в Маркетопті на Московській було виявлено уламок голки, врятувало те, що людина все ріже ножем на дрібні шматочки», – підписала фото авторка публікації.

За словами жінки, вона повернулася в магазин і показала небезпечну знахідку. Її запевнили, що нічим не наколюють м'ясо і припустили, що голка могла потрапити в тіло тварини при вакцинації.

«Вибачилися і запропонували цукерки і сік. Мені цього не треба. Добре, що це знайшли, а не з'їли, невідомо чим би це скінчилося», – написала жінка.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський разом із представниками ЗМІ смажили шашлики. Це дійство висміяли в соцмережах.

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