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    Медична голка в шашлику. На Полтавщині купили небезпечне м'ясо (фото)

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    Яким чином голка потрапила до шашлику, так і залишилось загадкою - Медична голка в шашлику. На Полтавщині купили небезпечне м'ясо (фото)
    Яким чином голка потрапила до шашлику, так і залишилось загадкою
    Фото з відкритих джерел

    В магазині припустили, що голка могла потрапити в тіло тварини при вакцинації

    У місті Кременчук Полтавської області місцева жителька купила в супермаркеті свинину на шашлик і виявила там уламок від медичної голки. Про це повідомили в Instagram h.kremenchug.

    «Як прекрасно проведений вихідний зі смачним шашликом міг би бути зіпсований походом до лікаря. У купленому ошийку в Маркетопті на Московській було виявлено уламок голки, врятувало те, що людина все ріже ножем на дрібні шматочки», підписала фото авторка публікації.

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    Медична голка в шашлику. На Полтавщині купили небезпечне м'ясо (фото)

    За словами жінки, вона повернулася в магазин і показала небезпечну знахідку. Її запевнили, що нічим не наколюють м'ясо і припустили, що голка могла потрапити в тіло тварини при вакцинації.

    «Вибачилися і запропонували цукерки і сік. Мені цього не треба. Добре, що це знайшли, а не з'їли, невідомо чим би це скінчилося», написала жінка.

    Додамо, що президент України Володимир Зеленський разом із представниками ЗМІ смажили шашлики. Це дійство висміяли в соцмережах.

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    Теги: ціни тварини Полтавщина м'ясо
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    Медична голка в шашлику. На Полтавщині купили небезпечне м'ясо (фото)