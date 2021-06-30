А вам слабо? На Арабатській стрілці пропонують відпочинок за захмарною ціною (фото)

Відпустка на Арабатській стрілці може обійтися дорого

На Кіпрі відпочинок обійдеться дешевше

Літо – час відпусток, відповідно періодично з’являються не лише приємні пропозиції, а й варіанти, які скоріше шокують, ніж викликають довіру.

Зокрема на Арабатській стрілці туристам запропонували тижневий відпочинок сім’єю за майже 50 тисяч гривень.

В мережі Facebook Любов Величко написала: «Хто хоче відпочити 8 днів на Арабатській стрілці за 49 тисяч 200 гривень з триразовим харчуванням для родини із 4 осіб: батьки та 2 дітей? Точно не я».

Жінка додала, що на Кіпрі відпочинок обійдеться дешевше.

Додамо, що на Херсонщині відпочивальників запрошують на природне гаряче джерело, можливість занурюватися у води якого з'явилася лише нещодавно.

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