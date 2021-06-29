В Україні дорожчає пальне. Які заправки підняли ціни
На українських АЗС подорожчало пальне в бюджетному і середньому сегментах
Українські мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, у період з 25 по 29 червня підвищили вартість бензинів та дизелю у межах 5-50 копійок за літр. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях «Авантаж 7» бензини подорожчали на 50 копійок. Так, ціна зросла:
- на А-92 – до 27,95 грн/л;
- на А-95 – до 28,95 грн/л.
На стільки ж ціни на бензини підвищила мережа «Кворум».
На 30 копійок виросла ціна на бензини у мережі Chipo.
У мережі «БРСМ-Нафта» ціни на бензини зросли на 23 копійок:
- А-92 подорожчав до 28,07 грн/л,
- А-95 – до 29,07 грн/л.
- дизель подорожчав на 8 копійок – до 26,28 грн/л.
Мережа Motto підвищила ціни на бензини і дизель в середньому на 5-7 копійок:
- А-92 – до 27,63 грн/л,;
- А-95 – до 28,53 грн/л;
- ДП – до 26,41 грн/л.
Крім того, пальне подорожчало в таких мережах як Мango, «Олас», BVS.
Як змінилися ціни на бензини і дизельне пальне на українських АЗС з 25 по 29 червня, грн/л
|Компанія
|А-92
|А-95
|ДП
|ОККО
|29,99
|30,84
|29,23
|WOG
|29,99
|30,84
|29,23
|Авіас
|27,95
|28,95
|28,00
|Укрнафта
|28,00
|29,00
|28,00
|AMIC
|29,35
|29,90
|28,04
|Shell
|29,99
|30,84
|29,19
|SOCAR
|29,98
|30,84
|32,48
|БРСМ-Нафта
|28,07
|29,07
|26,28
|KLO
|30,09
|30,59
|28,79
|Паралель
|29,99
|32,49
|30,25
|Автотранс
|29,38
|30,58
|28,98
|UPG
|29,10
|30,10
|26,70
|SUNOIL
|27,01
|28,01
|27,09
|BVS
|29,59
|30,39
|28,69
|Chipo
|29,02
|30,02
|27,52
|Кворум
|28,40
|29,45
|26,30
|Авантаж 7
|27,95
|28,95
|25,85
|Marshal
|26,70
|27,70
|25,90
|Mango
|27,99
|28,99
|26,49
|Олас
|28,85
|29,70
|27,80
|Motto
|27,63
|28,53
|26,41
|Середня ціна в Україні:
|28,75
|29,71
|28,18
Дані: Консалтингова група «А-95».
Читайте також: