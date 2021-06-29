В Україні дорожчає пальне. Які заправки підняли ціни

На українських АЗС подорожчало пальне в бюджетному і середньому сегментах

Українські мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, у період з 25 по 29 червня підвищили вартість бензинів та дизелю у межах 5-50 копійок за літр. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях «Авантаж 7» бензини подорожчали на 50 копійок. Так, ціна зросла:

на А-92 – до 27,95 грн/л;

на А-95 – до 28,95 грн/л.

На стільки ж ціни на бензини підвищила мережа «Кворум».

На 30 копійок виросла ціна на бензини у мережі Chipo.

У мережі «БРСМ-Нафта» ціни на бензини зросли на 23 копійок:

А-92 подорожчав до 28,07 грн/л,

А-95 – до 29,07 грн/л.

дизель подорожчав на 8 копійок – до 26,28 грн/л.

Мережа Motto підвищила ціни на бензини і дизель в середньому на 5-7 копійок:

А-92 – до 27,63 грн/л,;

А-95 – до 28,53 грн/л;

ДП – до 26,41 грн/л.

Крім того, пальне подорожчало в таких мережах як Мango, «Олас», BVS.

Як змінилися ціни на бензини і дизельне пальне на українських АЗС з 25 по 29 червня, грн/л

Компанія А-92 А-95 ДП ОККО 29,99 30,84 29,23 WOG 29,99 30,84 29,23 Авіас 27,95 28,95 28,00 Укрнафта 28,00 29,00 28,00 AMIC 29,35 29,90 28,04 Shell 29,99 30,84 29,19 SOCAR 29,98 30,84 32,48 БРСМ-Нафта 28,07 29,07 26,28 KLO 30,09 30,59 28,79 Паралель 29,99 32,49 30,25 Автотранс 29,38 30,58 28,98 UPG 29,10 30,10 26,70 SUNOIL 27,01 28,01 27,09 BVS 29,59 30,39 28,69 Chipo 29,02 30,02 27,52 Кворум 28,40 29,45 26,30 Авантаж 7 27,95 28,95 25,85 Marshal 26,70 27,70 25,90 Mango 27,99 28,99 26,49 Олас 28,85 29,70 27,80 Motto 27,63 28,53 26,41 Середня ціна в Україні: 28,75 29,71 28,18

Дані: Консалтингова група «А-95».