Про шашлики, пеньки та спілкування президентів на галявинах з журналістами
Найкраща нагорода для журналіста – увага читача, глядача та слухача
Я не розумів і, певно, вже ніколи не зрозумію спілкування президентів на галявинах із моїми колегами у День журналіста.
Ось ці всі пеньки, шашлики, вєлікі etc. Це показове спілкування «без табу» і наближення до «тіла», яке в душі зневажає і боїться журналістів. Але робить гарну міну. Мовляв, ви ж, як і я, – влада в Україні.
А ще я ніколи не розумів звання «Заслужений журналіст України». 2010 року мене подавали на це звання. Але я відмовився.
Найкраща нагорода для журналіста – увага читача, глядача та слухача. І це, повірте, не пафосні слова.
Шашликоконосці змінюються в Україні, а ті, хто читає і дивиться мене лишаються. Саме їм я і хочу подякувати цього дня!
Джерело: блог Сергія Руденка