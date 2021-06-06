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    Думки вголос

    Про шашлики, пеньки та спілкування президентів на галявинах з журналістами

    Про шашлики, пеньки та спілкування президентів на галявинах з журналістами

    Найкраща нагорода для журналіста – увага читача, глядача та слухача

    Я не розумів і, певно, вже ніколи не зрозумію спілкування президентів на галявинах із моїми колегами у День журналіста.

    Ось ці всі пеньки, шашлики, вєлікі etc. Це показове спілкування «без табу» і наближення до «тіла», яке в душі зневажає і боїться журналістів. Але робить гарну міну. Мовляв, ви ж, як і я, – влада в Україні.

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    Про шашлики, пеньки та спілкування президентів на галявинах з журналістами
    Про шашлики, пеньки та спілкування президентів на галявинах з журналістами
    Про шашлики, пеньки та спілкування президентів на галявинах з журналістами
    Про шашлики, пеньки та спілкування президентів на галявинах з журналістами

    А ще я ніколи не розумів звання «Заслужений журналіст України». 2010 року мене подавали на це звання. Але я відмовився.

    Найкраща нагорода для журналіста – увага читача, глядача та слухача. І це, повірте, не пафосні слова.

    Шашликоконосці змінюються в Україні, а ті, хто читає і дивиться мене лишаються. Саме їм я і хочу подякувати цього дня!

    Джерело: блог Сергія Руденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗМІ Володимир Зеленський президент журналіст
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    Про шашлики, пеньки та спілкування президентів на галявинах з журналістами