Газові переговори на плівках Бігуса. Коболєв прокоментував роль Медведчука

«Медведчука на тристоронніх газових переговорах я не бачив і не чув», – Коболєв

Під час Тристоронніх переговорів щодо транспортування газу в 2014 році Віктор Медведчук не впливав на тодішнє вище керівництво. І розмови щодо його начебто вказівки керівництву «Нафтогазу» на переговорах лобіювати інтереси Москви не відповідають дійсності. Про це ексголова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв розповів в інтерв’ю The Page.

Коболєв підкреслив, що під час тристоронніх переговорів керівництво держави обговорювало з ним отримання найкращих газових умов для України. За його словами, він мав багато розмов із прем’єр-міністром та президентом.

«Пан Продан, тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості, та його заступник Ігор Діденко були присутні на самих переговорах. У певний момент підключилася пані Зеркаль, яка зіграла також дуже позитивну і важливу роль. Моє враження від співпраці з ними – це те, що вони як люди, які турбувались, насамперед, за отримання найкращих умов для України, якраз і обговорювали зі мною всі можливі варіанти. Шукали, де ми зможемо отримати щось більше... Я ніколи не чув ні від кого з них, що вони говорили з Медведчуком чи щоби вони посилалися на розмову з Медведчуком. І Медведчука на тристоронніх газових переговорах я також не бачив і не чув», – розповів він.

Коболєв підкреслив, що головна мета, яку перед собою ставила українська делегація на цих переговорах, – це, передусім, уникнення газової кризи, яка мала місце взимку 2009 року, коли було фактично перекрито газ не тільки Україні, а й усій Європі.

«Російська Федерація дуже жорстко шантажувала як нас, так і європейські країни, примушуючи пристати на свої вимоги. Таке завдання уряд, який було призначено на початку 2014 року, поставив мені як керівнику «Нафтогазу». Пізніше це саме завдання щодо уникнення кризи мені підтвердив на той час новообраний президент Петро Порошенко», – розповів він.

Нагадаємо, в червні журналіст Денис Бігус опублікував так звані «плівки Медведчука», з яких випливає, що Медведчук у розмовах із керівництвом «Газпрому» начебто обіцяв підтримку експрезидента Петра Порошенка у вирішенні газових проблем. Із контексту розмови лідера ОПЗЖ випливає, що ще в 2014 році він міг створити нове RosUkrEnergo, яке б займалося постачанням російського газу в Україну за цінами, набагато вищими за ринкові. Сам Медведчук говорить, що він дав вказівку керівництву «Нафтогазу» на переговорах лобіювати інтереси Москви.