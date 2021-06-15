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    Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду

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    Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду
    Фото: hvylya.net

    Нардеп звинуватив чинний режим в політичній мотивації кримінального переслідування стосовно нього

    Нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зі скаргою на «незаконні дії української влади». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

    За словами Кузьміна, Медведчук звинуватив чинний режим в політичній мотивації кримінального переслідування стосовно нього, в грубому порушенні права на справедливий суд, а також в порушенні права на свободу і особисту недоторканність.

    Крім цього Кузьмін зазначив, що справа нібито може бути розглянуто в пріоритетному порядку, «а значить, рішення довго чекати не доведеться».

    Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

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    Теги: Віктор Медведчук суд ЄСПЛ Ренат Кузьмін
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    Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду