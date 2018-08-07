Медведєв напророчив НАТО «страшний конфлікт» через Грузію



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Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв

Медведєв стверджує, що це Грузія у 2008 році оголосила війну РФ

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв вважає, що вступ Грузії до НАТО може спровокувати «страшний конфлікт». Про це він заявив в ефірі однієї з російських радіостанцій.

Медведєв зазначив, що так званий «збройний конфлікт між Грузією і Південною Осетією» у 2008 році, в який втрутилася Росія, можна було попередити, так як в силовому варіанті «ніякої неминучості не було». Крім того, він прокоментував наслідки можливого вступу Грузії до НАТО.

«Це може спровокувати страшний конфлікт, незрозуміло, навіщо це треба», - заявив Медведєв.

У ніч із 7 на 8 серпня 2008 року російські війська напали на Південну Осетію, Медведєв тоді обіймав посаду президента РФ. Президентом Грузії був Михайло Саакашвілі.

«Якби не безвідповідальна аморальна, злочинна поведінка Саакашвілі і його поплічників, ніякої війни б не було», – виправдовується Медведєв.

За його словами, напруга відчувалася ще до розпаду СРСР, але в 1990-і роки влада у Тбілісі ухвалила рішення, які «не були прийняті ні в Абхазії, ні в Південній Осетії».

Медведєв стверджує, що це Грузія, по суті, оголосила війну РФ, а Саакашвілі заручився підтримкою американців.

Слід зазначити, що 12 липня на саміті НАТО генсек альянсу Йенс Столтенберг заявив, що Грузія стане членом НАТО.

«Ми повністю підтримуємо євроатлантичні прагнення Грузії. Грузія стане членом НАТО. Це підтвердили глави країн-членів НАТО. Ми будемо продовжувати працювати з вами, щоб підготуватися до членства», - заявив Столтенберг, звертаючись до президента Грузії Георгій Маргвелашвілі, який відвідав штаб-квартиру альянсу в рамках засідання комісії Грузія-НАТО.

До слова, напередодні міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що зараз Україна і Грузія борються за незалежність і безпеку Європи.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ України закликали Російську Федерацію вивести війська з окупованих територій Грузії та здійснити заходи щодо демілітаризації та деокупації цих територій.

Також Україна в ООН закликала посилити тиск на РФ.