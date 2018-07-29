«Денег нет, но вы держитесь». До окупованого Криму прибув Медведєв



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Медведєв приїхав дискутувати про провал туристичного сезону в окупованому Криму

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв увечері 28 липня прибув в анексований Севастополь, повідомив у Facebook підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов.

«Спільно з головою уряду Росії Дмитром Анатолійовичем Медведєвим взяв участь в урочистому концерті, присвяченому 1030-річчю хрещення Русі», – написав Аксьонов.

Як пишуть місцеві ЗМІ, 29 липня Медведєв також подивиться на кораблі Чорноморського флоту в межах святкування Дня ВМФ Росії, але справжньою причиною приїзду вони називають засідання з розгляду виконання «федеральної цільової програми» розвитку окупованого міста. Серед проблем – провал туристичного сезону, занепад комунального господарства, неналежний стан доріг, відсутність очисних споруд, на які були виділені два мільярди рублів (це близько 800 мільйонів гривень).

Востаннє Медведєв приїздив до окупованого Севастополя в серпні 2017 року.

У 2016 році Медведєв під час свого візиту до окупованого Криму заявив пенсіонерці, щоб та «трималася», бо грошей у російського уряду немає. Пізніше ця пенсіонерка визнала, що при Україні жилось легше.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Джерело: Радіо Свобода