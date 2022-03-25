Мер Херсона Ігор Колихаєв: я вам що, Бетмен, щоби літати туди-сюди за гумконвоєм?

У Херсоні проблеми з постачанням продуктів і ліків

Міський голова Херсона пожалівся, що колишні постачальники відмовляються везти товар до обласного центру. Основні постачальники, які доставляли продукцію до Херсона до війни, відмовляються підвозити продукцію на Херсонщину зараз. Про це заявив міський голова Херсона Ігор Колихаєв.

«Основні постачальники, які працювали раніше в Херсоні, кажуть: не проблема, ми передамо тобі гуманітарку, але до Миколаєва не довеземо – там гаряче, прийми в Умані. Але, я вам що, Бетмен, щоб літати туди-сюди через поля за гумконвоєм?!» – емоційно заявив міський голова.

Він заявив, що центральна влада відмовляється давати Херсону кредити, місто має заборгованість перед пенсіонерами на 17 млн грн.

«Ми зробили запит на казначейство України і Міністерство фінансів, щоб вони дали нам можливість проведення необхідних платежів. Сьогодні вранці спілкувався з представниками Верховної Ради різних комітетів з питань сплат і банківської системи. Кредити для нас де-факто закриті», – повідомив Колихаєв.

За його словами, Херсон сьогодні відкинули назад у 90-ті. Працюють взаємини тільки за схемою: товар – гроші – товар без можливості отримання кредит.

Як повідомлялося, ООН обіцяє домовитися з російським агресором про відкриття гуманітарного коридору в Херсон на 26 березня, аби завезти туди медикаменти та продукти. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.