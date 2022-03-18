В окупованому Херсоні українська влада ганяє мародерів

Патрулювання містом здійснюють 1 тис. осіб «народної дружини»

В окупованому російськими солдатами Херсоні громадський порядок перебуває під контролем міської влади та відповідальних городян. Про це у Facebook написав міський голова Ігор Колихаєв.

Він зазначив, що у Херсоні функціонує комунальне підприємство «Муніципальна варта». У перші дні окупації на допомогу КП прийшли члени «народної дружини» –чоловіки, які бажають і готові на добровільних засадах патрулювати Херсон, захищаючи його від мародерів та пограбування. Нині «народна дружина» налічує близько 1000 осіб.

«Ще раз наголошую: порядок у місті перебуває під контролем міської влади та відповідальних городян. Не рекомендую нікому порушувати порядок проявляти якісь активні дії під час комендантської години або, боронь Боже, націлюватися на злочини, користуючись сьогоднішнім важким становищем. У Херсоні діє військовий стан та посилилася відповідальність за аморальну позицію по відношенню до міста та його мешканців. Не випробовуйте долю», – наголосив мер Колихаєв.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО наголошує, що російська орда тимчасового окупувала Херсон. Російська пропаганда намагається пошири серед людей фейк, що українська влада «кинула» місто. Це неправда.

Як повідомляв «Главком», російському агресору складно створити в Херсоні так звану «ХНР», констатує херсонський політолог Володимир Молчанов.

«Є масовий опір громадян, всіх верст, навіть колишніх проросійських, проукраїнських, які стимулюють владу, але вони бачать, що суспільної підтримки співробітництва с окупантами немає взагалі, і тому так чи інакше, незалежно від попередніх поглядів, повинні без масового середньої ланки управлінців, у них нічого не вийде», – зазначає він.

Молчанов стверджує, що російські сили, попри фактичну окупацію Херсона, місто не контролюють.

Крім цього, Херсонська обласна прокуратура повідомила, що взялася за створений псевдоорган влади на Херсонщині. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними досудового розслідування, 16 березня місцеві колаборанти в будівлі Херсонської облради провели незаконне зібрання створеного окупантами псевдооргану влади «Комитета спасения «За мир и порядок» з метою переконання мешканців області у втраті здатності держави з управління регіоном та закликами до підтримки окупації РФ.

До складу фейкового органу увійшли особи, які мають проблеми із законом та перебувають в полі зору правоохоронців за вчинення тяжких злочинів.

Своїми діями особи завдають шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

За вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на п’ятнадцять років або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.