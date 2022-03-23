В окупованому Херсоні влада розробила єдину форму для пошуку викрадених та зниклих людей

В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Херсонці продовжують чинити опір окупантам

На сайті Херсонської міської ради з’явилася єдина форма для подання інформації про викрадених, зниклих людей та фактів мародерства. Про це у Facebook написав мер Ігор Колихаєв.

«Якщо ви з якихось причин не можете заповнити форму онлайн, роздруковані анкети лежать на вахті в будівлі міськради (Ушакова, 37). Приходьте, наповнюйте. Робитимемо все можливе, щоб повернути наших людей. Поки ми разом – ми непереможні!» – наголосив міський голова.

Скріншот з сайту міськради

Як відомо, в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу Збройних сил у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

Разом з тим Херсон продовжує чинити опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.