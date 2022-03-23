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    В окупованому Херсоні влада розробила єдину форму для пошуку викрадених та зниклих людей

    В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - В окупованому Херсоні влада розробила єдину форму для пошуку викрадених та зниклих людей
    В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Херсонці продовжують чинити опір окупантам

    На сайті Херсонської міської ради з’явилася єдина форма для подання інформації про викрадених, зниклих людей та фактів мародерства. Про це у Facebook написав мер Ігор Колихаєв.

    «Якщо ви з якихось причин не можете заповнити форму онлайн, роздруковані анкети лежать на вахті в будівлі міськради (Ушакова, 37). Приходьте, наповнюйте. Робитимемо все можливе, щоб повернути наших людей. Поки ми разом – ми непереможні!» – наголосив міський голова.

    Скріншот з сайту міськради

    Скріншот з сайту міськради

    Як відомо, в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу Збройних сил у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

    Разом з тим Херсон продовжує чинити опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

    Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.

    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    В окупованому Херсоні влада розробила єдину форму для пошуку викрадених та зниклих людей