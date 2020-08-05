Мер Тернополя повстав проти Києва: Ми все оплачуємо самі, навіть зарплати і премії лікарям



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Тестування на коронавірус у лікарні Тернополя Фото: Сергій Надал, Фейсбук

Міський голова прокоментував протистояння з Києвом напередодні місцевих виборів

Тернопіль сам фінансує усі витрати, пов’язані з ліквідацією наслідків пандемії коронавірусу, без жодної допомоги з боку Києва. Саме тому місто не бачить необхідності підкорятися Києву у його прагненні обмежити життя у Тернополі через запровадження карантину. Про це міський голова Тернополя Сергій Надал розповів в інтерв’ю «Главкому».

Надал прокоментував заяву радника міністра МВС Антона Геращенко щодо спроби на місцях підірвати авторитет центральної влади напередодні місцевих виборів через непокору рішенням Києва про запровадження карантинних зон. За словами мера Тернополя, це перша-ліпша думка і так вважати – найпростіше.

«Від початку карантину місцеве самоврядування взяло на себе відповідальність. Усе, що було придбано в Тернополі у медичні заклади (обладнання, медикаменти, апаратура), все було придбано за рахунок саме міського бюджету. Навіть зарплати і премії лікарям виплачувалися саме звідси. Інших грошей, які чи-то прилітали, чи їх привозили, ми в очі не бачили», - розповів Сергій Надал.

Жодного сепаратизму з боку місцевої влади щодо пом’якшення карантину у місті мер Тернополя не вбачає. Натомість попереджає центральні влади щодо можливих протестів, якщо жорсткий карантин все ж таки введуть, як це було в багатьох країнах Європи, а також в Америці.

За словами мера Тернополя, перевести місто із «червоної зони» в «зелену» влада повинна зробити якнайшвидше. Очікувати такого рішення слід вже найближчим часом.

Нагадаємо, Тернопіль потрапив у список міст з найшвидшими темпами поширення коронавірусу в Україні, тож Кабінет міністрів запровадив там так звану «червону зону» карантинних обмежень, проти чого виступила місцева влада.

3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

Проте у Тернополі та Луцьку одразу відмовилися посилювати карантин.

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