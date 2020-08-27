У Тернополі під час пологів від ускладнень померла іноземка, яка хворіла Covid-19



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Породілля навчалася в медичному університеті.

Це перша смерть породіллі від ускладнень після пологів, в якої була підтверджена коронавірусна інфекція, - облдержадміністрація

У Тернополі 29-річна студентка з Нігерії померла від ускладнень після пологів, немовля лікарі врятували. Про це повідомив директор другої міської лікарні Ростислав Левчук.

Заступниця начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Лідія Чайковська розповіла, смерть жінки розслідує комісія Міністерства охорони здоров’я та обласного управління, що має встановити, чи пов’язані ускладнення після пологів з коронавірусною інфекцією.

«Ми отримали першу смерть породіллі від ускладнень після пологів, в якої була підтверджена коронавірусна інфекція. Це жителька іноземної держави навчалася в медичному університеті. Після кесарського розтину виникли ускладнення в акушерській частині. А коли проводили обстеження жінки виявили позитивний результат на коронавірус», – каже Чайковська.

За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, в жінки була поліорганна недостатність і вона лікувалась після пологів, її стан був важкий.

До слова, станом на 26 серпня на Тернопільщині за добу підтвердили 184 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 27 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1974 людини, це на 305 людини більше, ніж учора (1 670). Загалом від початку пандемії одужало 54 217 людей, за минулу добу 763 особи (вчора 346). Померло від початку епідемії 2 403 людини, за добу – 49 (вчора 36). Від початку пандемії захворіли 112 059 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 110085

Хворіють 54277

Одужали 53454

Померли 2354

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До слова, у світі станом на ранок 27 серпня понад 24,3 млн людей заразилися коронавірусом. Загалом з 24 332 280 осіб 829 666 людей померли, 16 873 307 - одужали. 1% або 61 566 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від коронавірусу померли 6 338 осіб. Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (6 000 365), Бразилія (3 722 004), Індія (3 307 749) та Росія (970 865).