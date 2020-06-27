Мери 20 міст вимагають виконання рішень урядового Антикризового енергоштабу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мери міст підтримують рішення уряду щодо стабілізації ситуації в енергогалузі

Серед ініціавторів звернення до уряду - мери Ладижина, Павлограда, Червонограда, Курахова, Добропілля, Вугледара

Мери міст підтримують рішення уряду щодо стабілізації ситуації в енергогалузі, зокрема надання пріоритету вугільним ТЕС. Про це йдеться у зверненні до прем’єр-міністра міських голів, серед яких мери Ладижина, Павлограда, Червонограда, Курахова, Добропілля, Вугледара.

«Повністю підтримуємо розпорядження Кабінету Міністрів від 17 червня 2020 р. №702-р «Про забезпечення паливної збалансованості електроенергетичної галузі України та безпеки постачання електричної енергії» щодо надання пріоритету вугільним ТЕС», – зазначається в зверненні.

Мери міст також зазначили, що очікують на подальші кроки Антикризового енергетичного штабу та уряду щодо стабілізації енергогалузі, від чого залежить майбутнє їх міст.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець представила план Антикризових заходів в енергетиці, серед яких затвердження нового енергобалансу, укладення меморандуму з інвесторами про зниження «зеленого тарифу», зупинення будівництва нових сонячних та вітрових генеруючих потужностей по системі «зеленого» тарифу та перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони), реформа системи спецзобов’язань перед виробниками електроенергії.

Пріоритет спалення вугілля став реакцією на перехід підконтрольного Ігорю Коломойському «Центренерго» на спалення природного газу замість вугілля державних шахт. 23 червня Володимир Зеленський пообіцяв шахтарям під Офісом Президента «розібратись з «Центренерго».