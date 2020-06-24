Зеленський вийшов до шахтарів, які другий день протестують на Банковій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з мітингувальниками

Шахтарі запитали в Зеленського, чому «Центренерго» Коломойського не купляє їхнє вугілля

До гірняків державних вугільних підприємств Львівщини, що другий день мітингують під Офісом президента України, вийшов президент Володимир Зеленський, у якого вони запитала про факти корупції в держкомпанії «Центренерго» та відмову купувати вугілля держшахт.

Про це стало відомо з відео, яке опублікував один з мітингуючих, повідомляє PavlovskyNews.

«Я вам обіцяю - ми все зробимо. Дайте мені пару днів. Я зараз розберуся з «Центренерго», чому вони не виплачують гроші. Їдьте додому до своїх родин, я розберуся», - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018-му вона була прибутковою (1,4 млрд грн).

Після зміни менеджменту з серпня «Центренерго» переорієнтувалось з вугілля держшахт на вугілля із Росії, яке закуповувалось через посередників, близьких до Коломойського.

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала «Центренерго» за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії «Юнайтед Енерджі», близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої «правки Геруса» щодо відкриття прямих поставок з РФ.

17 червня Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва при виробництві електричної енергії на українських теплоелектростанціях, зокрема компанії «Центренерго». Буславець заявила, що використання «Центренерго» газу замість вугілля призводить до припинення роботи шахт, вимушеного простою і затримки виплати зарплат шахтарям. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер державне «Центренерго» буде активно закуповувати вугілля з державних шахт.