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    Меркель, Макрон і Джонсон закликали уникати конфлікту в Іраку

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    <span>Емманюель Макрон, Ангела Меркель і Борис Джонсон</span> - Меркель, Макрон і Джонсон закликали уникати конфлікту в Іраку
    Емманюель Макрон, Ангела Меркель і Борис Джонсон

    Лідери ЄС запевнили, що продовжать працювати з усіма сторонами, «щоб знизити напруженість у регіоні і забезпечити безпеку»

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон закликали зупинити спалах насильства в Іраку і наголосили на важливості підтримки міжнародної коаліції по боротьбі з «Ісламською державою». Про це йдеться в спільній заяві лідерів трьох країн, яку 5 січня опублікував у Twitter офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт.

    «Ми засуджуємо недавні напади на коаліційні війська в Іраку і сильно стурбовані негативною роллю, яку Іран відіграв у регіоні, зокрема за допомогою корпусу Вартових Ісламської революції і загону Аль-Кудс під командуванням генерала Сулеймані», - вказали політики.

    За їхніми словами, тепер вирішальне значення має припинення ескалації напруженості.

    «Ми закликаємо сторони проявити максимальну стриманість і почуття відповідальності. Спалах насильства в Іраку має бути зупинено <...> Зокрема ми закликаємо Іран утриматися від подальшого прояву насильства і підтримки дій подібного характеру. Ми закликаємо Іран припинити всі заходи, які йдуть урозріз із угодою по атому», - зазначили Меркель, Макрон і Джонсон.

    Вони також закликали Тегеран забезпечити необхідну підтримку очолюваній США антитерористичній коаліції.

    «Ми підкреслюємо нашу підтримку забезпечення суверенітету і безпеки Іраку. Ми підтверджуємо наші зобов'язання щодо продовження боротьби з ІД. Цьому, як і раніше, надається високий пріоритет. Збереження коаліції в цьому відношенні має велике значення. Ми закликаємо іракські державні органи продовжувати надавати необхідну підтримку коаліції», - йдеться в поширеному документі.

    Лідери ЄС додали, що продовжать працювати з усіма сторонами, «щоб знизити напруженість у регіоні і забезпечити безпеку».

    Раніше Рада представників Іраку проголосувала за припинення іноземної військової присутності в країні і відкликання запиту, поданого в міжнародну антитерористичну коаліцію, про надання допомоги для боротьби з ІД.

    Нагадаємо, ситуація в Іраку різко загострилася після того, як 3 січня США провели операцію в районі аеропорту Багдада, у результаті якої був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.

    Ракетного удару по автоколоні, у якій слідував воєначальник, було завдано за особистим розпорядженням Трампа.

     

     

    ЄС Ірак США Іран Ангела Меркель Еммануель Макрон Борис Джонсон
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