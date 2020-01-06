Меркель, Макрон і Джонсон закликали уникати конфлікту в Іраку
Лідери ЄС запевнили, що продовжать працювати з усіма сторонами, «щоб знизити напруженість у регіоні і забезпечити безпеку»
Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон закликали зупинити спалах насильства в Іраку і наголосили на важливості підтримки міжнародної коаліції по боротьбі з «Ісламською державою». Про це йдеться в спільній заяві лідерів трьох країн, яку 5 січня опублікував у Twitter офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт.
«Ми засуджуємо недавні напади на коаліційні війська в Іраку і сильно стурбовані негативною роллю, яку Іран відіграв у регіоні, зокрема за допомогою корпусу Вартових Ісламської революції і загону Аль-Кудс під командуванням генерала Сулеймані», - вказали політики.
За їхніми словами, тепер вирішальне значення має припинення ескалації напруженості.
«Ми закликаємо сторони проявити максимальну стриманість і почуття відповідальності. Спалах насильства в Іраку має бути зупинено <...> Зокрема ми закликаємо Іран утриматися від подальшого прояву насильства і підтримки дій подібного характеру. Ми закликаємо Іран припинити всі заходи, які йдуть урозріз із угодою по атому», - зазначили Меркель, Макрон і Джонсон.
Вони також закликали Тегеран забезпечити необхідну підтримку очолюваній США антитерористичній коаліції.
«Ми підкреслюємо нашу підтримку забезпечення суверенітету і безпеки Іраку. Ми підтверджуємо наші зобов'язання щодо продовження боротьби з ІД. Цьому, як і раніше, надається високий пріоритет. Збереження коаліції в цьому відношенні має велике значення. Ми закликаємо іракські державні органи продовжувати надавати необхідну підтримку коаліції», - йдеться в поширеному документі.
Лідери ЄС додали, що продовжать працювати з усіма сторонами, «щоб знизити напруженість у регіоні і забезпечити безпеку».
Gemeinsame Erklärung von Bundeskanzlerin #Merkel, Präsident @emmanuelmacron und Premierminister @borisjohnson über die Situation in #Irak. pic.twitter.com/re965u7CP5— Steffen Seibert (@RegSprecher) 5 січня 2020 р.
Раніше Рада представників Іраку проголосувала за припинення іноземної військової присутності в країні і відкликання запиту, поданого в міжнародну антитерористичну коаліцію, про надання допомоги для боротьби з ІД.
Нагадаємо, ситуація в Іраку різко загострилася після того, як 3 січня США провели операцію в районі аеропорту Багдада, у результаті якої був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.
Ракетного удару по автоколоні, у якій слідував воєначальник, було завдано за особистим розпорядженням Трампа.