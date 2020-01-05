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    У світі

    Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни

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    <p>Парламент Іраку&nbsp;</p> - Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни

    Парламент Іраку 

    Фото: Reuters

    Парламент звернеться до уряду з вимогою просити Вашингтон про виведення військ з Іраку

    Парламент Іраку підтримав резолюцію з вимогою до місцевого уряду вивести американські війська з території країни.

    Про це повідомляє Alarabiya.

    Відповідне рішення було ухвалено 5 січня на позачерговій сесії парламенту за ініціативою виконувача обов’язків прем’єр-міністра Іраку Аділя Абду-Махді. Парламент звернеться до уряду з вимогою просити Вашингтон про виведення військ з Іраку.

    «Незважаючи на внутрішні та зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, це залишається кращим для Іраку в принципі і практично», – сказав Махді.

    Він назвав вбивство іранського генерала Касема Сулеймані та командувача шиїтським військом Іраку Абу Махді аль-Мохандеса «політичним». Також в.о прем’єр Іраку зазначив, що місцева влада не видавала США дозвіл на проведення операції з ліквідації Сулеймані.

    У ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Дональд Трамп.
    У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

    Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

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    Стали відомі деталі ліквідації іранського генерала Сулеймані

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

    Ірак США Дональд Трамп парламент
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