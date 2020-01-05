Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни
Парламент Іраку
Парламент звернеться до уряду з вимогою просити Вашингтон про виведення військ з Іраку
Парламент Іраку підтримав резолюцію з вимогою до місцевого уряду вивести американські війська з території країни.
Про це повідомляє Alarabiya.
Відповідне рішення було ухвалено 5 січня на позачерговій сесії парламенту за ініціативою виконувача обов’язків прем’єр-міністра Іраку Аділя Абду-Махді. Парламент звернеться до уряду з вимогою просити Вашингтон про виведення військ з Іраку.
«Незважаючи на внутрішні та зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, це залишається кращим для Іраку в принципі і практично», – сказав Махді.
Він назвав вбивство іранського генерала Касема Сулеймані та командувача шиїтським військом Іраку Абу Махді аль-Мохандеса «політичним». Також в.о прем’єр Іраку зазначив, що місцева влада не видавала США дозвіл на проведення операції з ліквідації Сулеймані.
Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.
Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.
Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.