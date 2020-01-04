Стали відомі деталі ліквідації іранського генерала Сулеймані



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Генерал Касем Сулеймані

Президент США вирішив нанести удар за тиждень до операції

Агентство Bloomberg розповіло подробиці знищення американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє DW.

За інформацією Bloomberg президент США Дональд Трамп вирішив завдати удар по командувачу спецпідрозділом «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерал-лейтенанту Касему Сулеймані незабаром після загибелі американського контрактника під час ракетного обстрілу військової бази поблизу міста Кіркук на півночі Іраку 27 грудня.

Слідом за цим Трамп віддав своїм старшим радникам розпорядження почати планування операції, стверджує агентство Bloomberg з посиланням на три джерела.

За даними одного з них, загибель американського громадянина Дональд Трамп сприйняв як «перетин червоної лінії». У четвер, 2 січня, безпосередньо перед авіаударом, один з спецбортів Білого дому доставив радника глави держави з питань національної безпеки Роберта О’Брайена зі штату Каліфорнія, де той проводив свята, в Палм-Біч (штат Флорида) – там розташовується маєток, в якому Трамп за традицією відзначає різдвяні і новорічні свята.

Разом з президентом США за ходом операції стежили кілька співробітників Ради національної безпеки (РНБ). Забезпечення секретності при цьому відігравало ключову роль. Команда Трампа не повідомила жоден з іноземних урядів про майбутню атаку, також не повідомили і прихильників Демократичної партії в Конгресі США.

Впливовий голова юридичного комітету Сенату Конгресу США, республіканець Ліндсі Грем 30 грудня грав з Трампом в гольф. Спецбріфінг для нього в зв’язку з авіаударом провели день по тому, пише видання з посиланням на самого Грема. Чи був повідомлений хто-небудь ще з законодавців, невідомо.

Генерал Касем Сулеймані був убитий 3 січня за наказом президента США Дональда Трампа в результаті ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада. Незабаром після його смерті духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї призначив наступника Сулеймані. Ним став бригадний генерал Есмаїл Каан. Як говорилося в заяві Хаменеї, завдання «Ель-Кудс» залишаться незмінними.

Як повідомлялося, в ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

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Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.