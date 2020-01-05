Іран вийшов з ядерної угоди



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Іран може переглянути своє рішення, якщо США скасує свої санкції проти них

Іранський державний телеканал повідомив, що Іран більше не дотримуватиметься ядерної угоди 2015 року, а саме: відмовиться від зобов'язань щодо ліміту на збагачення урану.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Іран відмовиться від ядерних зобов'язань з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Китаєм та Росії, але продовжить співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії.

Прессекретар іранського уряду заявив, що країна може переглянути своє рішення, якщо США скасує свої санкції проти них.

Згідно з цією угодою, Ірану дозволялося збагачувати уран лише до рівня 3,67%, тоді як для виробництва ядерної зброї потрібно уран з вмістом урану-235 на рівні 90%. В обмін на припинення виробництва збройового урану режим санкцій, накладений на Іран, був ослаблений.

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