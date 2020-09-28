Меркель спрогнозувала у Німеччині «до Різдва 19 тис хворих коронавірусом на день»



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У суботу в Німеччині було зафіксовано 2507 нових випадків коронавірусу за добу - це максимальне значення з квітня

Кількість інфікованих в Європі викликає занепокоєння, - заявила канцлер ФРН

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила стурбованість розвитком епідемії коронавірусу в країні і попередила про ймовірність «19 200 заражених на день» до Різдва. Про це Меркель сказала під час відеоконференції з президією своєї партії ХДС, повідомляє Bild.

«Необхідно дуже чітко усувати локальні джерела інфекції, інакше у нас буде 19 200 випадків зараження на день на Різдво», – заявила Меркель, яка протягом кількох місяців закликала суворо дотримуватися коронавірусних правил.

За словами Меркель, кількість інфікованих в Європі викликає занепокоєння і в Німеччині потрібно зробити все, щоб цифри не росли в геометричній прогресії.

Канцлер сказав, що тепер необхідно встановити пріоритети: «Підтримувати економіку, тримати школи і дитячі садки відкритими. Футбол – другорядний».

Канцлер також вважає проблемними вечірки, відвідування ресторанів і релігійних заходів.

У суботу в Німеччині було зафіксовано 2507 нових випадків коронавірусу за добу - це максимальне значення з квітня.

Для порівняння, в неділю у Франції було зареєстровано понад 11 тисяч нових випадків зараження.

До слова, у світі коронавірусом заразилися 33307178 людей. Загалом від початку пандемії від коронавіруса померли 1002399 людей. Найбільше жертв зафіксовано в США, Бразилії та Індії. Одужало від 24638124 людини. Активними залишаються 7,6 мільйона випадків.