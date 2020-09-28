З Білорусі виїхала ще одна опозиціонерка



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Світлана Алексієвич до виїзду з країни була єдиним членом президії Координаційної ради, яка залишалася на волі в Білорусі

Світлана Алексієвич виїхала до Німеччини

Учасниця президії Координаційної ради Білорусі Світлана Алексієвич виїхала з країни. Про це пише місцевий портал TUT.BY.

Зазначається, що її від'їзд не пов'язаний з кримінальним переслідуванням.

Як повідомила її помічниця, Алексієвич виїхала до Німеччини.

«... вона полетіла в своїх особистих справах. У неї заплановані зустрічі, книжковий ярмарок в Швеції, на Сицилії їй будуть вручати нагороду», – розповіла вона.

Зазначимо, Світлана Алексієвич до виїзду з країни була єдиним членом президії Координаційної ради, яка залишалася на волі в Білорусі.

На питання, коли Алексієвич повернеться в Білорусь, помічниця сказала, що все буде залежати від того, як будуть розвиватися події в країні і від самопочуття письменниці.

Друзі письменниці уточнили, що вона полетіла до лікаря, який давно її консультує, для планового огляду.

За словами співрозмовників видання, після Німеччини Алексієвич має намір відвідати Італію, де їй було присуджено премію, а через місяць збирається повернутися до Білорусі.

Також друг письменниці заявив, що вона не відмовляється від своєї діяльності в складі Координаційної ради

Як повідомлялося, головред білоруського телеграм-каналу Nexta заявив, що йде з посади.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.



