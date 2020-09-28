У світі коронавірусом заразилися вже понад 33 млн людей



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За останню добу кількість нових випадків зараження зросла майже на 252 тисячі

Загалом від початку пандемії від коронавіруса померли 1002399 людей

У світі коронавірусом заразилися 33307178 людей. Про це йдеться на сайті Worldometers.

Загалом від початку пандемії від коронавіруса померли 1002399 людей. Найбільше жертв зафіксовано в США, Бразилії та Індії. Одужало від 24638124 людини. Активними залишаються 7,6 мільйона випадків.

За останню добу кількість нових випадків зараження зросла майже на 252 тисячі. Прикре лідерство за добовим приростом хворих в Індії, за нею слідують США, Бразилія та Франція. В Аргентині за цей час підтвердили майже 9 тисяч заражень, у Росії та Колумбії – більше 7 тисяч.

Україна, вже традиційно, зберігає 15 позицію серед інших країн.

Нагадаємо, в Україні за 26 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3130 людей. Одужали за минулу добу – 1009 осіб (днем раніше – 1740), померли – 56 осіб (76). Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 198634 людини, одужали 87882 особи, летальних випадків – 3959.

Як повідомлялося, український інфекціоніст розповів, як часто діти хворіють на коронавірус.