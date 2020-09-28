В Україні тільки одна область готова до послаблення карантину



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Серед областей найвищий показник захворюваності в Тернопільській області - 377 осіб на 100 тисяч населення, в Чернівецькій області - 206,8 і Харківської області (183,1)

Готовою до послаблення карантину виявилася лише Кіровоградська область - МОЗ

В Україні станом на 28 вересня ситуація з поширенням Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин в 23 областях і в Києві. Про це в понеділок повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що готовою до послаблення карантину виявилася лише Кіровоградська область - 18,1.

Згідно з даними відомства, до ослаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед областей найвищий показник захворюваності в Тернопільській області - 377 осіб на 100 тисяч населення, в Чернівецькій області - 206,8 і Харківської області (183,1).

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2671 людини. Одужали за минулу добу – 571 людина (днем раніше – 1009), померли – 37 осіб (56). Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 201305 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.