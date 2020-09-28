У Румунії на місцевих виборах переміг мертвий кандидат



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У Румунії 27 вересня відбулися місцеві вибори

Іон Аліман помер від коронавірусу за 10 днів до голосування

У Румунії на місцевих виборах в місті Девеселу 27 вересня переміг Іон Аліман, який помер від коронавірусу за 10 днів до дати голосування.

Зазначається, що після переконливої перемоги виборці відвідали могилу Алімана, щоб привітати обраного мера.

Нагадаємо, у Румунії 27 вересня відбулися місцеві вибори.

Як повідомлялося, правляча Націонал-ліберальна партія Румунії, за даними екзит-полів, здобула перемогу на виборах.

Місцеві вибори мали відбутися в країні ще у червні, проте їх перенесли через пандемію коронавірусу.

До слова, у світі коронавірусом заразилися 33307178 людей. Загалом від початку пандемії від коронавіруса померли 1002399 людей. Найбільше жертв зафіксовано в США, Бразилії та Індії. Одужало від 24638124 людини. Активними залишаються 7,6 мільйона випадків.