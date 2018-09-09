Меркель закликала жителів Македонії голосувати за зміну назви країни



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

«Це історичний шанс, яке покоління має лише один раз», заявила Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала жителів Македонії голосувати за зміну назви країни.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Це історичний шанс, яке покоління має лише один раз. Не залишайтеся вдома: скористайтеся демократичною можливістю сказати те, що ви думаєте про майбутнє своєї країни», - заявила Меркель.

Зазначимо, її візит відбувається після поїздки до Скоп’є генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга 6 вересня та австрійського канцлера Себастьяна Курца наступного дня.

Нагадаємо, парламент Македонії раніше ухвалив рішення провести референдум про зміну назви країни 30 вересня.

Згідно з угодою, яка була підписана Грецією та Македонією у червні, Македонія погодилася змінити свою назву на Республіку Північна Македонія у відповідь на побоювання Греції, що назва «Македонія» може мати на увазі територіальні претензії до одноіменного регіону на півночі Греції.

Також повідомлялося, що більшість македонців підтримують вступ країни до ЄС і НАТО з новою назвою.

Варто зазначити, що в суботу, 8 вересня, поліція застосувала газ проти учасників акції «Македонія - це Греція» у грецьких Салоніках.