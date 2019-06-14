Меркель зустріне Зеленського у Берліні з військовими почестями



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18 червня Зеленський відвідає Берлін

Після переговорів передбачена пресконференція Зеленського та Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель зустріне українського Президента Володимира Зеленського, який прибуде з візитом до Берліна 18 червня, з військовими почестями, після чого сторони проведуть переговори за робочим обідом.

Про це заявила на брифінгу в Берліні в п'ятницю представниця федерального уряду ФРН Ульріке Деммер.

«У вівторок, 18 червня, федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель о 12.30 (час берлінський — ред.) зустріне нового Президента України Володимира Зеленського з військовими почестями», - сказала Деммер.

За її словами, у ході робочого обіду сторони обговорять двосторонні відносини, стан виконання Мінських домовленостей, процес реформ в Україні тощо. Чи буде порушена тема «Північного потоку 2», Деммер не знає, але нагадала про позицію Берліна, яка полягає в тому, що Україна має залишатися транзитною країною.

Після переговорів о 13.45 передбачена пресконференція двох лідерів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 червня вперше проведе зустріч в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Укрінформ