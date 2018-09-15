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    Меркель звинуватила Росію в дестабілізації пострадянських країн

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    Ангела Меркель - Меркель звинуватила Росію в дестабілізації пострадянських країн
    Ангела Меркель

    Канцлер Німеччини нагадала, що майже всі колишні радянські республіки стикаються з внутрішніми конфліктами, породженими РФ

    Росія дестабілізує обстановку в багатьох країнах пострадянського простору. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи перед німецькими військовослужбовцями, які дислоковані в литовському місті Рукла, передає DW.

    «Ми бачимо, що, по суті, майже всі колишні радянські республіки, що не входять до складу ЄС і НАТО, стикаються з внутрішніми конфліктами, породженими Росією», - сказала глава німецького уряду.

    Сьогодні всі ці держави зайняті відновленням своєї територіальної цілісності, оскільки Росія або відокремила частини їх територій, або розпалила там конфлікти, додала Меркель. В якості прикладу цим твердженням вона назвала ситуацію в Україні, Грузії, Вірменії, Молдові та Азербайджані.

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    Підрозділи бундесверу, розташовані в країнах Балтії в рамках місії НАТО, необхідні для стримування гібридної війни, яку веде Росія. До цієї війни відносяться і кібератаки, зазначила Меркель. У країнах Балтії та Польщі на ротаційній основі наразі розміщено трохи більше 4500 солдатів і офіцерів НАТО.

    Нагадаємо, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила про те, що Берлін не буде просто ігнорувати можливе застосування хімічної зброї в Сирії. Очільниця ХДС додала, що Німеччина не може просто відразу відкинути можливість воєнної інтервенції у відповідь на такий розвиток подій.

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    ЄС Росія Німеччина НАТО Ангела Меркель Берлін
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