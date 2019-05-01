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    У світі

    Скандал з Huawei: прем’єр Британії відправила главу міноборони у відставку

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    Екс-міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон - Скандал з Huawei: прем’єр Британії відправила главу міноборони у відставку
    Екс-міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон

    Відставку очільника міноборони пов’язують зі скандалом із китайською компанією Huawei

    Міністра оборони Великої Британії Гевіна Вільямсона відправили у відставку. Про це повідомляє ВВС із посиланням на кабінет міністрів Великої Британії.

    Зазначається, що відставку очільника міноборони пов’язують зі скандалом із китайською компанією Huawei та витоком даних щодо розслідування.

    «Прем'єр-міністр сьогодні ввечері попросила Гевіна Вільямсона покинути уряд, втративши впевненість в його здатності працювати на посаді міністра оборони», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, британський уряд почав розробку пакету заходів, який повинен буде протистояти діям ворожих держав. Серед заходів, що готуються, присутні плани по видворенню з країни співробітників китайської корпорації Huawei, що займаються створенням британської мобільного зв'язку п'ятого покоління, якщо зможуть їх викрити в роботі на китайську розвідку.

    Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

    Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

    Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».

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