«Ми не спілкувалися». Разумков прокоментував заяву Вакарчука



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Спікер парламенту Дмитро Вакарчук прокоментував заяву Святослава Вакарчука Фото: Мукачево.нет

«Гіпотетично в нашій Верховній Раді може бути все», - заявив спікер

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поки не має інформації щодо заяви Святослава Вакарчука про складання ним депутатських повноважень.

Під час зустрічі із пресою у Мукачеві Разумков на запитання журналіста відповів:

«Гіпотетично в нашій Верховній Раді може бути все. Але, фактично, я не можу коментувати, бо у мене не було можливості з ним поспілкуватись».

Нагадаємо, що Вакарчук сьогодні повідомив про складання депутатського мандату.

У травні 2019 року Святослав Вакарчук створив партію «Голос» для участі в позачергових парламентських виборах. Основний партійний список формувався під час з'їзду, однак відразу в команду «Голосу» увійшли ексзаступниця міністра економіки Юлія Клименко, ексголова Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медичних наук Юрій Соколов, кіборг Андрій Шараскін (Богема), колишня в.о. голови Одеської ОДА Соломія Бобровська.

У березні 2020 року Кіра Рудик стала керівником партії «Голос».

У 2007 році на позачергових виборах до Верховної Ради Вакарчук був 15-м номером у списку «Нашої України - Народної самооборони», отримав депутатський мандат, але через рік добровільно склав повноваження.

Джерело: Mukachevo.net