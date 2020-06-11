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    «Ми не спілкувалися». Разумков прокоментував заяву Вакарчука

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    Спікер парламенту Дмитро Вакарчук прокоментував заяву Святослава Вакарчука&nbsp; - «Ми не спілкувалися». Разумков прокоментував заяву Вакарчука
    Спікер парламенту Дмитро Вакарчук прокоментував заяву Святослава Вакарчука 
    Фото: Мукачево.нет

    «Гіпотетично в нашій Верховній Раді може бути все», - заявив спікер

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поки не має інформації щодо заяви Святослава Вакарчука про складання ним депутатських повноважень.

    Під час зустрічі із пресою у Мукачеві Разумков на запитання журналіста відповів:

    «Гіпотетично в нашій Верховній Раді може бути все. Але, фактично, я не можу коментувати, бо у мене не було можливості з ним поспілкуватись».

    Нагадаємо, що Вакарчук сьогодні повідомив про складання депутатського мандату.

    У травні 2019 року Святослав Вакарчук створив партію «Голос» для участі в позачергових парламентських виборах. Основний партійний список формувався під час з'їзду, однак відразу в команду «Голосу» увійшли ексзаступниця міністра економіки Юлія Клименко, ексголова Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медичних наук Юрій Соколов, кіборг Андрій Шараскін (Богема), колишня в.о. голови Одеської ОДА Соломія Бобровська.

    У березні 2020 року Кіра Рудик стала керівником партії «Голос».

    У 2007 році на позачергових виборах до Верховної Ради Вакарчук був 15-м номером у списку «Нашої України - Народної самооборони», отримав депутатський мандат, але через рік добровільно склав повноваження.

    Джерело: Mukachevo.net

    Верховна Рада депутат Святослав Вакарчук Дмитро Разумков парламент
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