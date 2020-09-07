Марокко відкриває кордони для туристів. Українців поки не запрошують



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Марокко знову почне приймати туристів

українці наразі не входять у список тих, хто зможе найближчим часом подорожувати до Марокко

Національна авіакомпанія Марокко Royal Air офіційно оголосила про початок допуску в країну іноземців з усіх країн, громадянам яких не потрібна віза. Однак для в'їзду в країну необхідно виконати деякі вимоги.

Про це повідомляє Marocco World News.

Для відвідин країни необхідно буде надати підтверджене бронювання в готелі. При цьому туристи мають дотримуватися заходів охорони здоров'я, прийняті владою Марокко, зокрема, пройти обов'язкове тестування на Covid-19.

При цьому зазначається, що іноземці, яким необхідно відвідати країну у справах бізнесу, зможуть в'їжджати в країну з 10 вересня.

В середині березня уряд Марокко оголосив надзвичайний стан, у зв'язку з чим до цього часу були закриті авіа, морські та наземні перевезення.

Зазначимо, що українці наразі не входять у список тих, хто зможе найближчим часом подорожувати до Марокко. Адже громадянам України потрібна віза.

Між іншим, за підрахунками експертів ООН, світова індустрія туризму може втратити 120 млн робочих місць через пандемію коронавірусу.

Раніше Всесвітня туристична організація ООН повідомляла, що з січня по травень кількість міжнародних туристичних поїздок скоротилася на 300 млн, або на 56%, порівняно з тим же періодом минулого року. Доходи від туризму за п'ять місяців впали на $320 млрд.

До відома, Україна скоротила список «червоних» країн: що змінилося.

Також нагадаємо, що в умовах пандемії ще три країни відкрили кордони для громадян України. Таким чином, обмеження для українців зняли вже 48 країн.

Між іншим, американські інфекціоністи оцінили зараження коронавірусом у літаку.

Разом з тим лоуковстер Ryanair скасував рейси з України до жовтня.

Як відомо, що Wizz Air скасовує всі рейси з України в Угорщину. Причиною припинення авіасполучення стало рішення угорської влади про закриття кордонів для іноземців з 1 вересня.

Також повідомлялося, що МАУ скасувала низку авіарейсів.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.