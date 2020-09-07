  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко боїться спалаху коронавірусу в студентських гуртожитках

    • Розсилка
    Керівники гуртожитків мають забезпечити дотримання протиепідемічних заходів - Кличко боїться спалаху коронавірусу в студентських гуртожитках
    Керівники гуртожитків мають забезпечити дотримання протиепідемічних заходів
    Фото ілюстративне

    Кличко просить контролювати дотримання всіх санітарних норм

    Мер Києва Віталій Кличко закликав керівників вищих навчальних закладів забезпечити дотримання всіх санітарних норм у студентських гуртожитках. Про це він сказав під час онлайн-пресконференції.

    «Окремо хочу звернутися до керівників вищих навчальних закладів, що підпорядковуються Міносвіти, але розташовані в Києві. Студенти, а їх у 90 вишах столиці 350 тисяч, повернулися до навчання. І понад 100 тисяч студентів живуть у гуртожитках, - зазначив мер Києва. - Тому і керівників закладів, і керівників гуртожитків закликаю забезпечити та контролювати дотримання всіх санітарних норм. Бо спалахи захворювання призведуть як до навантаження на медзаклади міста, так і до закриття гуртожитків та навчальних закладів».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      138068
    • Хворіють
      72582
    • Одужали
      62606
    • Померли
      2877

    Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 244 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15276 випадків захворювання на Covid-19.

    Станом на сьогодні, у лікарнях Києва перебувають 909 хворих на коронавірус, 174 з них - у важкому стані.

    Віталій Кличко Київ вуз студенти навчання карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ