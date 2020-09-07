Кличко боїться спалаху коронавірусу в студентських гуртожитках



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Керівники гуртожитків мають забезпечити дотримання протиепідемічних заходів Фото ілюстративне

Кличко просить контролювати дотримання всіх санітарних норм

Мер Києва Віталій Кличко закликав керівників вищих навчальних закладів забезпечити дотримання всіх санітарних норм у студентських гуртожитках. Про це він сказав під час онлайн-пресконференції.

«Окремо хочу звернутися до керівників вищих навчальних закладів, що підпорядковуються Міносвіти, але розташовані в Києві. Студенти, а їх у 90 вишах столиці 350 тисяч, повернулися до навчання. І понад 100 тисяч студентів живуть у гуртожитках, - зазначив мер Києва. - Тому і керівників закладів, і керівників гуртожитків закликаю забезпечити та контролювати дотримання всіх санітарних норм. Бо спалахи захворювання призведуть як до навантаження на медзаклади міста, так і до закриття гуртожитків та навчальних закладів».

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Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 244 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15276 випадків захворювання на Covid-19.

Станом на сьогодні, у лікарнях Києва перебувають 909 хворих на коронавірус, 174 з них - у важкому стані.