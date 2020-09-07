МОЗ планує збільшити на 15 тисяч кількість ліжок в лікарнях для хворих на Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За минулий тиждень в Україні діагноз Covid-19 підтвердився у 16 853 осіб, а в лікарні поклали 2 838 хворих із важким перебігом хвороби, - міністр

У деяких регіонах заповненість ліжок – близько 65-66%, - Степанов

Міністерство охорони здоров’я планує збільшити кількість ліжок у лікарнях для хворих коронавірусом на 15 тисяч. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Міністр зазначив, що за минулий тиждень в Україні діагноз Covid-19 підтвердився у 16 853 осіб, а в лікарні поклали 2 838 хворих із важким перебігом хвороби.

«За минулий тиждень методом ПЛР, який є основним для діагностики COVID-19, було зроблено 157 563 тестування. За позаминулий тиждень було зроблено 124 929 тестувань методом ПЛР – тобто за тиждень стало майже на 33 тисячі тестувань більше», - наголосив Степавнов.

«Госпіталізація збільшується. У деяких регіонах заповненість ліжок – близько 65-66%. Ми постійно вводимо нові лікарні, у яких лікують хворих з коронавірусом. Я думаю, що найближчим часом МОЗ поширить розпорядження на місця: окрім тих 35 тисяч ліжок, які в нас уже визначені під Covid-19, у зв’язку зі зростанням кількості хворих приготувати в цілому в країні ще близько 15 тисяч ліжок. Щоб усі були забезпечені медичною допомогою, якщо захворіють», - сказав міністр.

Урядовець поінформував, що з березня і на початок квітня кількість готових ліжок з 12 тисяч наразі зросла до 35 тисяч. «Але ви бачите, яке зростання. Ми наближаємося до трьох тисяч (підтверджених за добу хворих) і я думаю, що нам треба готуватися до будь-якого розвитку подій», - вважає Степанов.

На думку міністра, також треба закупити додаткове обладнання – кисневі концентратори. «Ми щойно обговорили це питання на нарад перед засіданням Кабінету міністрів, бо багато хворих потребують кисневої терапії», - зауважив міністр.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 6 вересня виявлено ще 2174 людини, які захворіли на Covid-19. Це на 67 випадків більше, ніж днем раніше (2107). Одужали за минулу добу – 379 (днем раніше – 578), померли – 31 (35). Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 138068 людей, одужали 62606 осіб, летальних випадків – 2877.