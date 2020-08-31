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    Суспільство

    Міська влада Івано-Франківська продовжила дітям літні канікули

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    Міська влада Франківська збирається оскаржити постанову Кабміну, якою Франківськ внесли до &laquo;червоної&raquo; зони, в Окружному адмінсуді Києва - Міська влада Івано-Франківська продовжила дітям літні канікули
    Міська влада Франківська збирається оскаржити постанову Кабміну, якою Франківськ внесли до «червоної» зони, в Окружному адмінсуді Києва

    З 1 до 11 вересня будуть канікули, а не дистанційне навчання, - мер міста

    Міська влада Івано-Франківська продовжила дітям літні канікули до 11 вересня у зв’язку із тим, що місто потрапило до «червоної» карантинної зони. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на брифінгу 31 серпня

    «Ми оголошуємо канікули в школах. Ми продовжуємо. З 1 по 11 вересня будуть канікули, а не дистанційне навчання», - зазначив мер Франківська.

    Міська влада Франківська збирається оскаржити постанову Кабміну, якою Франківськ внесли до «червоної» зони, в Окружному адмінсуді Києва.

    Нагадаємо, 27 серпня затвердили нові зони епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області віднесли до «червоної зони».

    Як повідомлялося, в Україні за три місяці вчетверо зросла кількість госпіталізованих з Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      121215
    • Хворіють
      61544
    • Одужали
      57114
    • Померли
      2557

    До слова, станом на ранок 31 серпня в Україні за минулу добу захворіла 2 141 людина, це на 45 осіб більше, ніж учора (2 096). Загалом одужали 57 114 осіб, летальних випадків – 2 557. Одужали – 380 (вчора 596), померли – 30 (вчора 35). Від початку пандемії в Україні заразилося коронавірусом 121 215 людей.

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