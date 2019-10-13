У Мінсоцполітики назвали зарплату очільниці



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Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська

Середня зарплата у міністерстві склала понад 28 тис. грн

Міністру соціальної політики України Юлії Соколовській за вересень нарахували зарплату у 24 395 грн.

Про це повідомили у Мінсоцполітики у відповідь на запит УНН.

«Нарахована заробітна плата Міністра соціальної політики України Соколовської Юлії Сергіївни у вересні 2019 року складає 24 395,41 гривень», – йдеться у відповіді.

При цьому, як зазначено, середня зарплата за вересень у міністерстві склала понад 28 тис. грн.

«Розмір середньої заробітної плати працівників Мінсоцполітики у вересні 2019 року складає 28,4 тис. гривень», – проінформували у міністерстві.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Юлія Соколовська представила концепцію реформування прожиткового мінімуму в Україні.