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    Політика

    У Мінсоцполітики назвали зарплату очільниці

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    Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська - У Мінсоцполітики назвали зарплату очільниці
    Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська

    Середня зарплата у міністерстві склала понад 28 тис. грн

    Міністру соціальної політики України Юлії Соколовській за вересень нарахували зарплату у 24 395 грн.

    Про це повідомили у Мінсоцполітики у відповідь на запит УНН.

    «Нарахована заробітна плата Міністра соціальної політики України Соколовської Юлії Сергіївни у вересні 2019 року складає 24 395,41 гривень», – йдеться у відповіді.

    При цьому, як зазначено, середня зарплата за вересень у міністерстві склала понад 28 тис. грн.

    «Розмір середньої заробітної плати працівників Мінсоцполітики у вересні 2019 року складає 28,4 тис. гривень», – проінформували у міністерстві.

    Нагадаємо, міністр соціальної політики Юлія Соколовська представила концепцію реформування прожиткового мінімуму в Україні.

    міністр зарплата Юлія Соколовська
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