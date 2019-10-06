«Хотілося б більше». Нардеп від «Слуги народу» оцінив свою першу зарплату



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Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус

Андрій Герус сподівається, що зарплати депутатів виростуть

Обранець від «Слуги народу» Андрій Герус отримав першу депутатську зарплату 44 тис. грн і поскаржився, що його дохід нині значно зменшився. Про це він розказав у коментарі «Главкому». Зазначимо, що до обрання депутатом Верховної Ради Герус працював інвестаналітиком, директором з торговельної та інвестиційної діяльності в концерні «Галнафтогаз», членом НКРЕКП.

«Чи хотілося б більшу зарплату? Звісно, всім хотілося б більшу. Чи зможу на неї прожити? Коли я йшов сюди, то приблизно розумів, яка буде сума. Плюс у мене є заощадження», - пояснив депутат «Главкому».

Герус також сподівається, що зарплати депутатів виростуть. «Істотно виріс рівень довіри суспільства до парламенту: з 10% до близько 50%, а довіра суспільства і оплата праці нардепів - речі пов’язані», - вважає «слуга народу».

Ще один нардеп із «зеленої» фракції Олександр Трухін, бізнесмен, родина якого має у власності чимало земельних ділянок на Полтавщині та фермерське господарство, у коментарі «Главкому» запевнив, що щомісяця витрачає суму, співставну із зарплатою у Верховній Раді. «Однак у житті можуть трапитися непередбачувані речі – хвороба, наприклад, - і тоді сума місячних витрат буде більшою», - зазначив парламентар, який їздить на роботу на Porsche Cayenne.

На питання «Главкома» про те, чи потрібно підвищувати нардепам зарплату, Трухін скромно відповів, що піднаймати це питання можна не раніше, ніж через рік, якщо парламентарі заслужать своєю роботою це підвищення.

Відомий ресторатор, світський лев, а тепер ще й нардеп від партії «Слуга народу» Микола Тищенко взагалі відмовився коментувати, як він проживе на зарплату у 40 тис. грн.

А от перші кнопкодави цього скликання Олена Копанчук та Сергій Литвиненко отримали відповідно 42 тис. та 43 тис. грн, однак чи збираються вони віддавати ці кошти на благодійність, як обіцяли, - поки невідомо.

Як повідомлялось, на цьому тижні народним депутатам Верховної Ради ІХ скликання нарахували першу повноцінну заробітну плату. Найбільше заробив у Раді перший віцеспікер Руслан Стефанчук, найменше – Анна Коваленко, яка стала заступником голови Офісу президента. За період із 29 серпня по 30 вересня голова Ради Дмитро Разумков отримав 50 500 грн, його перший заступник Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а віцеспікер Олена Кондратюк – 49 800 грн.