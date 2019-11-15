На сайті Пенсійного фонду вже можна «оформити» електронну трудову книжку



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Трудова книжка в електронній формі — нова функція на порталі електронних послуг ПФУ

На офіційному порталі електронних послуг ПФУ з’явився новий сервіс «Електронна трудова книжка». Вона доступна зареєстрованим фізособам сайту за наявності ЕЦП (електронного цифрового підпису).

За приміткою сервісу, інформація в «Електронній трудовій книжці» відображає трудові відносини, як найманого працівника за основним місцем роботи, за даними персоніфікованого обліку ПФУ за період з 2011 року.

Тож у разі наявності трудових відносин за останнім місцем роботи, які були розпочаті у роботодавця до 2011 року, в «Електронній трудовій книжці» дані про них будуть відсутні.

І ще. Трудові відносини за зовнішнім сумісництвом в цьому сервісу відсутні. Хоча за даними звітів з ЄСВ ПФУ має цю інформацію. Але за п. 2.14 Інструкції №58 робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається окремим порядком. Проте запис відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника.

Нагадаємо, що на початку жовтня міністр КМУ Дмитро Дубілет анонсував скасування трудових книжок в Україні. «Сподіваюсь, скасуємо до кінця року», - зазначив міністр.