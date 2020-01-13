В Україні з’явиться Фонд розвитку сільських територій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В уряді повідомили про мінімальну вартість одного гектару сільськогосподарської землі після відкриття ринку

Кабінет міністрів України має намір створити Фонд розвитку сільських територій. Його наповнюватимуть доходами від продажу сільськогосподарської землі, яка перебуває у державній та комунальній власності.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає пресслужба Кабміну.

«Завдання Фонду — фінансування розвитку інфраструктури у сільських територіях, енергозбереження, освіти та медицини у сільській місцевості; реалізація державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників», — повідомив Милованов.

Також в Україні планують спростити купівлю землі людьми, які отримали її у постійне користування. Таку землю можна буде отримати у свою власність протягом 7 років, сплачуючи внески, розмір яких не перевищуватиме розміру орендної плати.

Водночас в уряді повідомили про мінімальну вартість одного гектару сільськогосподарської землі після відкриття ринку. Вона складе 25-30 тисяч гривень за гектар. Крім цього, придбати землю дозволять лише безготівково, а продаж землі у 50-кілометровій зоні державного кордону заборонять.

Як відомо, у Раді презентували підсумкову версію закону про ринок землі.