Кабінет міністрів призначив аудит «коронавірусного» фонду
Уряд перевірить, на що витратили гроші Фонду боротьби з Covid-19
Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 і перевірити, як і на що були витрачені 64,7 мільярда гривень.
Про це повідомив депутат від «Слуги народу», постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.
«Проводити і контролювати аудит буде Державна аудиторська служба. Головні розпорядники коштів фонду, відповідальні виконавці, розпорядники бюджетних грошей нижчого рівня та одержувачі цих грошей найближчим часом повинні надати всі необхідні документи працівникам ДАС», – йдеться в повідомленні.
Мокан зазначив, що аудит узгоджений у меморандумі Міжнародного валютного фонду (МВФ) з Україною про економічну та фінансову політику.
Нагадаємо, що у Мінфіні розповіли, хто і як контролює витрати «коронавірусного» фонду.
До слова, у Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду.