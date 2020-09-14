Кабінет міністрів призначив аудит «коронавірусного» фонду



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Загалом у Фонд для боротьби з коронавірусом заклали майже 65 мільярдів гривень.

Уряд перевірить, на що витратили гроші Фонду боротьби з Covid-19

Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 і перевірити, як і на що були витрачені 64,7 мільярда гривень.

Про це повідомив депутат від «Слуги народу», постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

«Проводити і контролювати аудит буде Державна аудиторська служба. Головні розпорядники коштів фонду, відповідальні виконавці, розпорядники бюджетних грошей нижчого рівня та одержувачі цих грошей найближчим часом повинні надати всі необхідні документи працівникам ДАС», – йдеться в повідомленні.

Мокан зазначив, що аудит узгоджений у меморандумі Міжнародного валютного фонду (МВФ) з Україною про економічну та фінансову політику.

Нагадаємо, що у Мінфіні розповіли, хто і як контролює витрати «коронавірусного» фонду.

До слова, у Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду.



