  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кабінет міністрів призначив аудит «коронавірусного» фонду

    • Розсилка
    <div class="artLeadBlk">Загалом у Фонд для боротьби з коронавірусом заклали майже 65 мільярдів гривень.</div> - Кабінет міністрів призначив аудит «коронавірусного» фонду
    Загалом у Фонд для боротьби з коронавірусом заклали майже 65 мільярдів гривень.

    Уряд перевірить, на що витратили гроші Фонду боротьби з Covid-19

    Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 і перевірити, як і на що були витрачені 64,7 мільярда гривень.

    Про це повідомив депутат від «Слуги народу», постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

    «Проводити і контролювати аудит буде Державна аудиторська служба. Головні розпорядники коштів фонду, відповідальні виконавці, розпорядники бюджетних грошей нижчого рівня та одержувачі цих грошей найближчим часом повинні надати всі необхідні документи працівникам ДАС», – йдеться в повідомленні.

    Мокан зазначив, що аудит узгоджений у меморандумі Міжнародного валютного фонду (МВФ) з Україною про економічну та фінансову політику.

    Нагадаємо, що у Мінфіні розповіли, хто і як контролює витрати  «коронавірусного» фонду.

    До слова, у Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду.


    МВФ депутат документи аудит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ