«Коронавірусний фонд». У Мінфіні розповіли, хто і як контролює витрати



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Заступник глави Мінфіну Роман Єрмоличев: цільове використання фінансових ресурсів знаходиться під пильною увагою МВФ

У фонд протидії епідемії ще у березні було закладено біля 64 млрд грн

Заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев запевняє, що аудит коштів «коронавірусного фонду» проводиться регулярно.

Про це Єрмоличев заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Державна аудиторська служба здійснює регулярний аудит коштів коронавірусного фонду. Крім того, Мінфін доручив Держаудитслужбі щотижня інформувати про перебіг перевірок за кожним із напрямів використання цих коштів», – стверджує заступник міністра фінансів.

Він також зауважив, що цільове використання фінансових ресурсів знаходиться «під пильною увагою» Міжнародного валютного фонду, адже про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику.

«Загальна картина аудиту коштів фонду, який буде здійснено із залученням міжнародних партнерів, стане відомою не пізніше березня 2021 року», – додав Єрмоличев.

До слова, у Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду.