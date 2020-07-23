  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Коронавірусний фонд». У Мінфіні розповіли, хто і як контролює витрати

    • Розсилка
    Заступник глави Мінфіну Роман Єрмоличев: цільове використання фінансових ресурсів знаходиться під пильною увагою МВФ - «Коронавірусний фонд». У Мінфіні розповіли, хто і як контролює витрати
    Заступник глави Мінфіну Роман Єрмоличев: цільове використання фінансових ресурсів знаходиться під пильною увагою МВФ

    У фонд протидії епідемії ще у березні було закладено біля 64 млрд грн

    Заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев запевняє, що аудит коштів «коронавірусного фонду» проводиться регулярно.

    Про це Єрмоличев заявив в інтерв’ю «Главкому».

    «Державна аудиторська служба здійснює регулярний аудит коштів коронавірусного фонду. Крім того, Мінфін доручив Держаудитслужбі щотижня інформувати про перебіг перевірок за кожним із напрямів використання цих коштів», – стверджує заступник міністра фінансів.

    Він також зауважив, що цільове використання фінансових ресурсів знаходиться «під пильною увагою» Міжнародного валютного фонду, адже про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику.

    «Загальна картина аудиту коштів фонду, який буде здійснено із залученням міжнародних партнерів, стане відомою не пізніше березня 2021 року», – додав Єрмоличев.

    До слова, у Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду.

    Детальніше читайте в інтерв’ю:
    Мінфін економіка гроші фінанси аудит коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ