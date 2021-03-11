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    «Міністерка культури» виматюкалась на засіданні окупаційного уряду Криму (відео)

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    Аріна Новосельська стала &laquo;главою мінкульту Криму&raquo; після окупації українського півострова - «Міністерка культури» виматюкалась на засіданні окупаційного уряду Криму (відео)

    Аріна Новосельська стала «главою мінкульту Криму» після окупації українського півострова

    Фото: Олександр Скифський / Комерсант

    Аксьонов зажадав провести щодо Новосельської «службове розслідування»

    Так звана «міністерка культури» в окупованому РФ Криму Аріна Новосельська відзначилася досить вульгарною поведінкою під час наради у кремлівського ставленика Сергія Аксьонова.

    Відповідне відео було оприлюднено у соцмережах.

    «Йо* твою мать, поставили як мавпі», – вилаялася Новосельська у зв’язку з виниклими у неї технічними проблемами.

    У відповідь на це Аксьонов обурився поведінкою підлеглої і вимагав провести щодо неї «службове розслідування», після чого перелякана «чиновниця» відразу ж стала вибачатися.

    Що конкретно поставили Новосельській «як мавпі», не ясно.

    «У мене машина відключилася, Сергій Валерійович», - пояснила вона.

    Аксьонов доручив «віце-прем'єру Криму» Михайлу Назарову провести службове розслідування.

    Новосельську окупанти призначили керувати «кримським мінкультом» з лютого 2014 року.

    Раніше Главком повідомляв, що кримчани зірвали флешмоб Аксьонова до сьомої річниці окупації. Аксьонов в лютому запустив в соцмережах акцію на підтримку глави Кремля Володимира Путіна і подій 2014 року. Люди не підтримали ідею окупантів.

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    Теги: Крим окупанти Сергій Аксьонов скандал окуповані території
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