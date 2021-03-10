Уявляю собі, що посол України в Ізраїлі обурюється назвою шосе в Тель-Авіві

Менахем Бегін мав єдину мету в житті – створення незалежного Ізраїлю. І боровся за здійснення цієї мети усіма можливими методами

У кожного народу є право шанувати своїх героїв

Посол Ізраїлю заявив, що він проти того, щоб стадіон у Тернополі назвали іменем Романа Шухевича.

Уявляю собі, що посол України в Ізраїлі обурюється, що шосе в Тель-Авіві назване іменем Менахема Бегіна. Точніше, не уявляю. Бо це маразм. Але чому посол іноземної держави вважає, що має вказувати нам, кого в себе вдома вважати героями – не ясно.

Так от, про Менахема Бегіна. Це він на фото. Майже наш земляк, родом з Брест-Литовська. Лідер бойової організації Іргун.

З точки зору британської адміністрації Палестини - особливо небезпечний злочинець, керівник жорсткого терористичного угрупування, яке організувало десятки терактів. Навіть раз підривало готель.

Вбивало солдат британської армії під час Другої світової війни, в той час, коли ця армія воювала з гітлерівською Німеччиною.

Араби теж були дуже злі на Бегіна. Не важко зрозуміти, що причина полягала у трохи різних поглядах на те, держава якого народу має існувати в Палестині. Встиг Бегін повоювати проти німців і посидіти в совєцькому концтаборі як «британський шпигун».

Така складна біографія пояснюється просто – Менахем Бегін мав єдину мету в житті – створення незалежного Ізраїлю. І боровся за здійснення цієї мети усіма можливими методами.

Боротьба виявилась успішною - і Бегін став прем'єр-міністром Ізраїлю. Навіть отримав Нобелівську премію миру. А зараз в Тель-Авіві існує шосе Менахема Бегіна.

Роман Шухевич теж боровся проти усіх окупантів України усіма можливими методами. Він теж мав головну мету свого життя – створення незалежної України. Окупанти та їх нащадки досі вважають його «терористом».

Роман Шухевич загинув в бою з окупантами. Йому не вдалося дожити до здійснення своєї мрії – постання української держави. Якби склалося по-іншому, Шухевич цілком міг стати прем'єр-міністром незалежної України. Може навіть і Нобелівським лауреатом.

Але так само як давно є шосе Менахема Бегіна в Тель-Авіві, є і проспект Романа Шухевича в Києві. І стадіон в Тернополі віднедавна.

Бо є незалежна Україна, за яку боровся і за яку загинув Шухевич. І є право кожного народу шанувати своїх героїв.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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