Міністр фінансів РФ вважає нові санкційні ініціативи США контрпродуктивними



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Центробанк і Мінфін РФ готові надавати допомогу тим банкам, які можуть потрапити під нові санкції США

Міністр фінансів РФ Анатолій Сілуанов водночас визнав, що нові санкції можуть виявитися неприємними

Міністр фінансів РФ Анатолій Сілуанов заявив, що можливі санкції США щодо російських боргових зобов’язань перш за все негативно позначаться на іноземних інвесторах. Мова йде про те, що до облігацій федерального займу РФ особливу увагу приділяють саме іноземці.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому Сілуанов визнав, що нові санкції можуть виявитися неприємними, проте влада РФ до них готова. Центробанк і Мінфін готові надавати допомогу тим банкам, які можуть потрапити під нові санкції США.

Мова йде і про надання допомоги ліквідністю, а також інші форми підтримки для того, щоб клієнти і вкладники відповідних банків не відчули на собі негативні наслідки санкцій США.

Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео 12 лютого зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, і під час розмови повідомив про намір Вашингтона запровадити додаткові санкції проти Москви.