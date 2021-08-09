Міністр фінансів розказав про зловживання, які знайшли в «антиковідному» фонді

Марченко гроші антиковідного фонду називає «швидкими»

Порушення, які вже зафіксувала Держаудитслужба у Фонді боротьби з Covid-19, пов'язані з прийняттям швидких змін та освоюванням «швидких» грошей, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «Главкому».

«Було б дивним, якби ми по всіх інших програмах знаходили порушення, а тут не знайшли, особливо враховуючи стислі строки прийняття рішень, необхідність швидкої закупки і т.д.», – пояснив урядовець.

Він зазначив, що загалом до правоохоронних органів передано 183 матеріали та поінформовано правоохоронні органи у 272 випадках. Матеріали заходів Державного фінансового контролю долучено до 136 матеріалів кримінальних проваджень та відкрито 148 кримінальних проваджень за переданими матеріалами заходів ДФК або наданою інформацією про їхні результати.

Деяким учасникам процесу доводилося скасовувати торги та розривати договори.

Через участь у корупційних схемах непереливки тепер двом сотням посадовців. «У всіх випадках за наявності підстав органом державного фінансового контролю ініційовано заходи з притягнення до адміністративної відповідальності 201 посадової особи, які допустили порушення», – повідомив головний фінансист країни. Із них 175 вже притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, як з’явився та «загнувся» антиковідний фонд олігархів. Він де-факто проіснував лише рік і запам’ятався широкому загалу тим, що з нього фінансувалося «Велике будівництво», а на потреби медичної галузі було використано не більше третини коштів. При цьому якщо аудит бюджетного спецфонду нещодавно виявив порушень на 407 млн грн.

Читайте також інтерв'ю: Міністр фінансів Сергій Марченко: Коштів на субсидії вистачить до листопада